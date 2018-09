Maltempo, Coldiretti Verona: danni a frutteti e mele

Il Maltempo del fine settimana non ha risparmiato le produzioni agricole veronesi. I danni maggiori si registrano nella zona di Mambrotta, nel comune di San Martino Buon Albergo, dove la grandine, il forte vento e la pioggia hanno compromesso una parte delle coltivazioni di mele e di altre varietà di frutta. In particolare ci sono stati impianti con reti distrutti.

“Si tratta di danni elevati alle strutture e a piante già cariche di frutti – ha sottolineato Giuseppe Ruffini, direttore di Coldiretti Verona – proprio nel periodo della raccolta di alcune varietà”. Per quanto riguarda la zona della Valpolicella la situazione dei vigneti non e’ preoccupante: “A parte qualche campo nella zona di Arbizzano e San Vito di Negrar ancora con presenza di acqua – ha proseguito Ruffini – i vigneti della zona di Negrar stanno tornando alla normalita’ grazie alle buone pratiche agronomiche degli agricoltori, oltre al miglioramento meteorologico. Stiamo comunque monitorando attraverso i nostri uffici di zona i territori per poter attivare i sopralluoghi di Avepa, Agenzia per i pagamenti in agricoltura della Regione Veneto, nel caso di danni a strutture ai frutteti”.