Maltempo, continua la conta dei danni del nubifragio del weekend a Verona: oltre 1 milione e 100 mila euro

Il nubifragio che ha colpito Verona tra sabato e domenica e’ costato alla citta’ almeno un milione e 100 mila euro. E’ questa la prima conta dei danni che e’ emersa dalla riunione, convocata dall’assessore alla Protezione civile Daniele Polato, cui hanno partecipato anche l’assessore alle Strade Marco Padovani, il comandante della Polizia Municipale Luigi Altamura, rappresentanti delle Circoscrizioni, i tecnici comunali e quelli di Amia, Acque Veronesi, Agsm e del Genio civile. Il bilancio riguarda solo i danni nel territorio del Comune di Verona, ai quali devono aggiungersi quelli in provincia, tra la Valpolicella, l’est veronese, la bassa e l’area tra Zevio e San Martino Buon Albergo. “A questa prima stima – ha precisato l’assessore Polato – che comprende gli interventi per il ripristino di strade, torrenti, muri di contenimento, vanno aggiunti i costi degli interventi, ancora in fase di completamento, che sono stati realizzati dalle municipalizzate. Saranno quantificati a breve e, quindi, il totale dei danni subiti sara’ sicuramente superiore, ma questi costi rappresentano una prima base per la rendicontazione che presenteremo alla fine”.