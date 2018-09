Maltempo, forte vento: disagi nell’Alessandrino

Disagi per l’intera giornata nell’Alessandrino a causa del vento forte che ha interessato diverse zone della provincia. “Abbinato al clima particolarmente secco – spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco – ha provocato alcuni incendi di sterpaglie a Pecetto di Valenza e, nel Casalese, a Ponzano e San Salvatore Monferrato, spenti senza particolari criticità”.

Nel capoluogo di provincia, invece, segnalato alla polizia municipale un palo Telecom pericolante in via della Chiatta. Come riferito dal Comando di via Lanza, “non risultano problemi al servizio e abbiamo avvisato i tecnici per le verifiche del caso”.