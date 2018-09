Maltempo in Brasile, tempesta devasta il Rio Grande do Sul: centinaia di migliaia di persone senza corrente

Una forte tempesta che si e’ abbattuta nella giornata di ieri nello stato di Rio Grande do Sul, in Brasile, ha causato diversi danni e lasciato centinaia di migliaia di persone senza corrente elettrica. Lo riporta la rete brasiliana Globo. Secondo la Protezione Civile Statale, sono stati registrati disagi in otto comuni di Rio Grande do Sul. A Sao Lourenco do Sul, nella Regione sud del Brasile, una famiglia e’ rimasta sfollata. La forte pioggia e le raffiche di vento hanno causato la caduta di alberi nei centri abitati e mancanza di corrente elettrica. Nell’area di gestione della Compagnia statale di energia elettrica (Ceee), 300 mila persone sono rimaste ieri senza elettricita’. La regione metropolitana di Porto Alegre e’ stata la piu’ colpita, ma ci sono stati anche danni significativi nella Regione Sud. Le citta’ piu’ colpite nel sud dello stato sono state Pelotas, Cangucu, Capao do Leao, Arroio Grande e Jaguarao. Nell’area di gestione della societa’ energetica Rge, 18mila persone sono rimaste senza elettricita’, la maggioranza a Gravatai, Taquara e citta’ nei dintorni di Caxias do Sul. Nell’area della societa’ RGE Sul, sono stati registrati 45 mila punti senza luce, concentrati nella regione metropolitana. A Porto Alegre, secondo quanto riferito dalla societa’ di trasporti pubblici Eptc, 11 strade o viali sono stati completamente bloccati per alberi o cavi caduti. Le autorita’ riferiscono anche di un cartellone pubblicitario abbattuto dal vento su Avenida Baltazar de Oliveira Garcia.