Maltempo in Sicilia, forti temporali: frana inghiotte tratto della strada provinciale 38, isolato il comune di Mussomeli

Il maltempo è arrivato come previsto anche in Sicilia, e ha provocato seri danni nelle zone interne dell’isola. Il comune di Mussomeli è isolato dal proprio capoluogo. A causa delle forti piogge cadute sulla zona del Vallone, un lembo di strada sulla strada provinciale 38, al confine tra i territori di Mussomeli, San Cataldo e Serradifalco, ad un passo dalle miniere Bosco, si e’ sbriciolato. Per fortuna, al momento del crollo, nessuna auto stava attraversando la strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco. Per il momento il traffico, per chi arriva da Serradifalco e vuole raggiungere Mussomeli, è deviato per Montedoro. Chi da Mussomeli intende arrivare a Caltanissetta e’ costretto invece a percorrere la provinciale per Bompensiere.