Maltempo, Lombardia: 45 milioni per interventi per frane e alluvioni

Sette interventi di difesa del suolo per un costo totale di 45 milioni di euro: è quanto prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, che approva e stanzia i fondi necessari a operare su altrettante situazioni a rischio del territorio lombardo, collegate in particolare ai nodi idraulici di Mantova (fiume Po), Brescia e Milano.

“Ancora una volta Regione Lombardia dimostra la sua attenzione e il suo impegno nella salvaguardia del proprio territorio e per l’incolumità delle popolazioni, concretizzando le politiche di prevenzione del rischio idraulico e mettendo a disposizione consistenti finanziamenti” ha dichiarato Foroni, aggiugendo che “si tratta di sette opere strutturali di fondamentale importanza, che abbiamo individuato come prioritarie in base all’intensità e alla ricorrenza dei fenomeni di esondazione oltreché alla rilevanza dei beni a rischio, e che attendevano da troppo tempo un finanziamento nazionale più volte annunciato ma non ancora attivato dal ministero dell’Ambiente. Ora, grazie anche alla disponibilità degli enti attuatori, i lavori partiranno al più presto”.

Gli interventi, che dovranno essere terminati entro i prossimi tre anni, verranno effettuati da Enti del Sistema regionale (Consorzi di bonifica, Parchi regionali) e dall’Agenzia interregionale per il fiume Po (AiPo).

Ecco l’elenco degli interventi.

Il primo riguarda Gessate (Milano): 3.3 milioni di euro al consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi. Il finanziamento è destinato al completamento dell’area di esondazione controllata nell’ambito del sistema delle Trobbie e integra un primo stanziamento previsto dall’Accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell’Ambiente del 2010 di 1,5 milioni di euro per la realizzazione di un’area di laminazione del ramo gessatese del Trobbia. L’area di esondazione è prevista a monte del canale Villoresi e servirà a ridurre il rischio di esondazioni e la portata delle acque in caso di forti temporali verso l’abitato di Gessate.

Il secondo è previsto a Carnate (Monza): 12 milioni di euro al Consorzio Est Ticino Villoresi. Il finanziamento è destinato alla realizzazione di un’area di laminazione delle piene del torrente Molgora, già in passato oggetto di studi da parte dell’Autorità di Bacino del fiume Po per la messa in sicurezza di abitati e infrastrutture. Il progetto di fattibilità, finanziato con fondi regionali, è in avanzata fase di predisposizione.

Il terzo investe i Comuni del Lecchese di Oggiono, Sirone e Annone Brianza: 7 milioni di euro al Parco Valle del Lambro per la realizzazione di un’area di laminazione delle piene del torrente Gandaloglio. Rientra nell’Accordo di programma del 2010 tra Regione Lombardia e ministero dell’Ambiente ed è il completamento dell’opera in corso di realizzazione da parte del comune di Oggiono di uno scolmatore e di argini perimetrali per circoscrivere un’area palustre. Servirà a ridurre il rischio di alluvioni a Molteno, Sirone e Annone Brianza. Il progetto definitivo, finanziato dalla Regione, è pronto.

Il quarto intervento è nel Bresciano, a Nuvolento: 2,4 milioni di euro al Consorzio di bonifica Chiese per un’area di laminazione lungo il torrente Rudone. L’intervento si inserisce nel sistema idraulico del Naviglio Grande Bresciano a difesa del centro abitato di Nuvolento. E’ prevista la costruzione di una vasca di laminazione a monte dell’abitato.

Il quinto è sempre in provincia di Brescia, ma a Botticino: 2,2 milioni di euro al Consorzio di bonifica Chiese per due vasche di laminazione atte a mitigare eventuali allagamenti causati dal torrente Rino-Musia. Il progetto definitivo, già predisposto con fondi regionali, prevede le vasche una a monte e una a valle della località Molino Prati.

Il sesto intervento riguarda Paladina, in provincia di Bergamo: 3,1 milioni di euro al Consorzio Media Pianura Bergamasca per la “sistemazione idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Quisa”. Si tratta della realizzazione di due vasche di laminazione delle piene nel centro abitato di Paladina, intervento individuato come prioritario dal tavolo tecnico composto da Regione Lombardia, Consorzio di bonifica, Provincia, Parco dei Colli, Uniacque Spa e dai Comuni interessati dal Quisa (Ponteranica, Sorisole, Bergamo, Alme’, Paladina, Valbrembo, Mozzo, Ponte S. Pietro e Curno).

Il settimo e ultimo investe la provincia di Mantova e in particolare i Comuni di Pieve di Coriano, Serravalle Po, Motteggiana, Borgoforte, San Benedetto Po, Sermide/Felonica e Ostiglia: 15 milioni di euro all’Agenzia Interregionale del Po (Aipo) per adeguare alle quote Simpo 82 (cioé al livello di sicurezza delle arginature ottenuto aumentando mediamente del 10% le portate al colmo della piena del 1951) il tratto di argine maestro del grande fiume da Viadana a Ostiglia (riva sinistra) e da Suzzara a Sermide (riva destra). Verranno altresì riverificate e adeguate le sagome arginali per garantire una maggiore efficacia in caso di piena.