Maltempo Piemonte: limitazioni per lavori sulla SS21 e SS26

Dalle 6 alle 18 di domani, la strada statale 21 ‘della Maddalena’ sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 17 e il km 17,400, nel territorio comunale di Demonte, in provincia di Cuneo. Lo comunica Anas in una nota.

La limitazione è necessaria per consentire gli interventi di rifacimento della pavimentazione all’interno del centro abitato. I veicoli leggeri saranno deviati in loco sulla viabilità locale, mentre per i mezzi pesanti il percorso alternativo consigliato è costituito dalla A6 ‘Torino-Savona’ e A10 ‘Savona-Ventimiglia’.

Inoltre, per consentire il completamento dei lavori di realizzazione di una infrastruttura idrica in prossimità dell’area di svincolo, fino al 12 ottobre sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso in direzione Chivasso dello svincolo di Ivrea, in corrispondenza del km 31,675 della statale 26 ‘della Valle d’Aosta’.I lavori sono stati riprogrammati a causa di alcuni giorni di maltempo che non hanno consentito l’ultimazione degli interventi nei tempi inizialmente previsti. Durante la chiusura della rampa, il traffico da Ivrea diretto a Chivasso sarà indirizzato mediante apposita segnaletica all’ingresso limitrofo.