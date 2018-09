Maltempo: Pineto chiede lo stato di calamità naturale

A fronte dei danni causati sul territorio dalla grandinata del 2 settembre il Comune di Pineto, con una specifica delibera di giunta, ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza e calamità naturale.

E proprio per poter presentare un’esatta fotografia della situazione agli enti sovraordinati lo stesso Comune ha pubblicato sul sito istituzionale dell’ente un avviso con il quale si invitano i cittadini che avessero subìto danni a segnalarli attraverso specifici moduli che si possono scaricare on line. Le segnalazioni, che non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi, come specifica il Comune, dovranno pervenire in municipio entro il 18 ottobre o attraverso la pec protocollo@pec.comune.pineto.te.it o attraverso la consegna all’ufficio protocollo.

“In questi giorni, con gli agenti della polizia municipale, abbiamo visitato molte aziende toccate dalla grandinata, rendendoci dunque conto della portata della problematica – commenta il sindaco Robert Verrocchio – tettoie rotte, uliveti resi improduttivi per la raccolta e altri danni importanti che ci hanno portato a richiedere lo stato di emergenza e la calamita’ naturale agli organi competenti. Con l’avviso che abbiamo pubblicato avremo il dettaglio di quanto successo e ne conosceremo la reale portata per poter procedere alla quantificazione dei danni e valutare le azioni piu’ opportune da parte degli enti sovracomunali, ma anche di associazioni di categoria e altri operatori. Invitiamo quindi tutti gli interessati a compilare il modulo e consegnarlo nei tempi e nelle modalità indicate”.