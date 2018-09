Maltempo: rinviato il concerto di Louis Sclavis sul Vesuvio

Il concerto di Louis Sclavis sul cratere del Vesuvio, nell’ambito della XXIII edizione del festival Pomigliano Jazz in Campania, previsto per oggi pomeriggio alle ore 18.00, non si terra’ a causa del perdurare delle condizioni meteo avverse. Lo si apprende da una nota del Pomigliano Jazz.

L’atteso live del musicista francese sul Vesuvio e’ rimandato a sabato 8 settembre, appuntamento alle ore 16.30 al piazzale quota mille di Ercolano. Dal piazzale si risale a piedi il Gran Cono con le guide vulcanologiche. Al concerto acustico si assiste seduti a terra, con l’ausilio di cuscini. Il concerto iniziera’ alle 18.