Maltempo Roma: ripristinata la circolazione sul Grande raccordo anulare

La circolazione è tornata regolare sul Grande raccordo anulare a Roma: il traffico ha subito rallentamenti a seguito del nubifragio registrato nelle prime ore di questa mattina, che ha provocato ritardi ad un cantiere notturno attivo per lavori di nuova pavimentazione. Le intense precipitazioni atmosferiche non hanno consentito la riapertura dell’intera carreggiata prevista alle 6. E’ rimasta chiusa, oltre l’orario previsto, anche la rampa che dalla Via Ostiense immette sul Grande Raccordo anulare in carreggiata interna. Il tratto stradale è stato completamente riaperto al traffico alle 9.