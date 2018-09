Maltempo, Rossi: “In Toscana arriva l’app per avvertire i cittadini”

“Siamo pronti a presentare una applicazione che sarà disponibile per qualsiasi telefono” per avvertire i cittadini se il livello dei fiumi supera il livello di guardia. In caso di emergenza maltempo finora “abbiamo avvertito i sindaci, la protezione civile, e siamo i pochi casi in Italia dove è possibile seguire l’evoluzione meteorologica del territorio, suddiviso in 20 distretti. Oltre a questo, i cittadini dalle prossime settimane potranno installare una app sul loro telefonino per essere avvertiti, anche mediante una sirena, quando gli idrometri dei fiumi superano un livello d’attenzione”.

Lo annuncia il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo alla trasmissione di Telegranducato in occasione dell’anniversario dell’alluvione di Livorno del 9-10 settembre 2017. In Toscana sono 300 gli idrometri installati.

“Ognuno – aggiunge – a quel punto adotterà il comportamento più adeguato. Saremo un caso unico in Italia, tutti i cittadini potranno avere sul proprio telefono questa app, che puo’ indicare al cittadino anche qual è la situazione in una zona diversa da dove abita, magari nel punto in cui si trova un parente”. Tornando alla tragedia costata la vita a 8 livornesi, Rossi rammenta rispondendo al padre di una vittima: “Non c’è dubbio che la popolazione dovesse essere avvertita. Se fosse stata avvertita potevano essere contenuti i danni e le vittime – chiosa -: otto morti sono un numero davvero grande per un evento di questo tipo. La giustizia fara’ il suo corso. Posso dire che in Italia la giustizia arriva”. Come Regione, ricorda Rossi che e’ anche commissario per gli interventi post-alluvione, “avevamo fatto il nostro, dando l’allarme”.