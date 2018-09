Maltempo Sicilia, cedimenti sulla SP 38: “Servono misure urgenti”

“Ancora una volta la viabilità della nostra regione ha messo in evidenza tutti i suoi pericolosi limiti: il maltempo e i cedimenti di queste ultime ore hanno isolato il ‘Vallone’, in particolare la strada provinciale 38 Caltanissetta-Mussomeli nella zona dell’ex miniera di Bosco Palo”.

Lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare del Pd all’Assemblea regionale siciliana, che aggiunge: “Il Governo regionale non può più limitarsi agli annunci: bisogna mettere in campo tutte le energie necessarie per intervenire immediatamente”.

“I disagi per la popolazione e le ripercussioni per l’economia locale sono davvero pesanti – prosegue il democratico -. Siamo di fronte a una situazione infrastrutturale drammatica, figlia anche di errori del passato che adesso vanno affrontati con carattere di urgenza ed in maniera risolutiva. Il Pd all’Ars farà la propria parte per contribuire ad individuare le misure più efficaci, ma il governo deve agire con rapidità”.