Maltempo Sicilia: fango e detriti sulla statale SS123 di Licata

Traffico provvisoriamente bloccato sulla SS123 “di Licata” a causa della presenza di fango e detriti sulla carreggiata: l’interruzione riguarda entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Licata, in provincia di Agrigento. Sul posto squadre di Anas e dell’impresa di pronto intervento per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza.

