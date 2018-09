Maltempo Verona: il Ministro Fontana in contatto con sindaco e Regione

“Da ieri sera sono in costante contatto con il sindaco di Verona Federico Sboarina e il prefetto Salvatore Mulas per avere aggiornamenti sulla situazione in corso e sulle conseguenze dell’ondata di maltempo che si e’ abbattuta su citta’ e provincia nelle ultime ore. Mi sono subito attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha garantito la massima collaborazione ed e’ in costante dialogo con la Regione“: lo ha dichiarato oggi il Ministro della Famiglia e delle Disabilità Lorenzo Fontana.