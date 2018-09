Maltempo Verona: Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro

Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro per finanziamenti destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni a causa del maltempo che si è abbattuto nel Veronese e in particolare nella zona della Valpolicella. I finanziamenti, si spiega in una nota, potranno essere attivati con un iter semplificato anche sulla base di un’autocertificazione. Le richieste verranno gestite in via prioritaria al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alle famiglie ed imprese colpite.

Nel Veronese Intesa Sanpaolo è presente con 56 punti operativi retail, 4 filiali imprese e 9 filiali “verdi”: queste ultime sono specializzate nella consulenza alle imprese del settore agroalimentare. Tutte le filiali sono disponibili per fornire informazioni e assistenza.