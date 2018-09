Maltempo Verona: la situazione torna alla normalità

La situazione è tornata nella normalità a Verona dopo l’ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio parte della città. “In poco più di un giorno – ha sottolineato l’assessore comunale alla Sicurezza, Daniele Polato – abbiamo risolto le criticità maggiori. Ringrazio tutti quanti hanno reso possibile questo straordinario risultato: la Polizia municipale, le squadre di Protezione civile, i Vigili del Fuoco, tutti i tecnici comunali, gli amministratori e quanti si sono dati da fare per affrontare l’emergenza”.

“In un giorno – ha aggiunto – è caduta la stessa pioggia di tutto settembre 2017, ma grazie a questa straordinaria collaborazione siamo riusciti a risolvere i problemi. Per fortuna, non sono state segnalate persone ferite o in pericolo di vita”. Il sindaco Federico Sboarina ha aggiunto che “dopo 24 ore, e’ stata superata l’emergenza di strade e abitazioni. La disponibilita’ e l’impegno delle forze dell’ordine, degli uomini delle municipalizzate, dei volontari e di tanti semplici cittadini ha permesso di far fronte a un evento imprevisto, e sono vicino ai veronesi colpiti ancora alle prese con i danni. Nelle prossime ore – ha continuato – sentiro’ anche i rappresentanti di categoria degli agricoltori per verificare la situazione a pochi giorni dalla vendemmia. Ringrazio infine il presidente della Regione Luca Zaia, che tempestivamente ha firmato il decreto per lo stato di emergenza, e il ministro Fontana con cui sono stato costantemente in contatto. Speriamo che il Governo riconosca lo stato di calamità nel più breve tempo possibile. Tutte le altre parole, sono inutile polemica” ha concluso.