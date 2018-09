Revocato il divieto temporaneo di balneazione ad Ancona, in particolare a Passetto, Pietralacroce e Portonovo: il provvedimento era stato firmato in attuazione del programma di sorveglianza algale con implicazioni per la salute umana dopo l’accertamento della presenza dell’alga Ostreopsis rilevata nelle acque di Monte Cardeto, Pietralacroce, Passetto ascensore e Portonovo Emilia.