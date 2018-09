Marina Militare: la fregata Federico Martinengo in sosta nel porto di Maputo in Mozambico

Nave Federico Martinengo, settima unità classe FREMM (Fregata Europea Multi Missione) della Marina militare, visiterà il porto di Maputo dal 8 all’11 settembre 2018.

Dopo tre anni una Unità dalla Marina Militare, dopo aver percorso più di 5000 miglia nautiche, approda sulle coste del Mozambico per portare il tricolore e l’eccellenza nazionale.

La sosta nel Porto di Maputo si configura in un più ampio progetto di sviluppo delle relazioni di cooperazione tra i due Paesi, di ricerca di future occasioni di addestramento congiunto ed accrescimento della conoscenza reciproca, in modo da favorire il livello di interoperabilità tra le Forze Armate dei due Stati.

Sarà inoltre l’occasione per mostrare l’ultima FREMM consegnata alla Marina e promuovere il Sistema Paese in un contesto internazionale.

Nave Martinengo, nel culmine del suo primo ciclo di impiego, dal 6 agosto partecipa al primo deployment operativo fuori area e dagli usuali bacini di gravitazione nazionali, completando così un percorso durante il quale, passando attraverso l’operational sea training presso il Centro di Addestramento della Marina Militare, ha conseguito la certificazione per la partecipazione alle Missioni operative e testato il suo Primo Equipaggio. Rientrerà in Patria nel mese di dicembre.

Nave Federico Martinengo, costruzione nr. 6247, è la settima Unità del programma italo-francese FREMM e la terza commissionata in versione GP (General Purpose).