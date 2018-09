Marina Militare: la nave scuola Palinuro in sosta a Cefalonia dal 7 al 10 settembre

Oggi la nave scuola Palinuro della Marina Militare è approdata nel porto di Cefalonia (Grecia) dove resterà in sosta fino al 10 settembre.

Nave Palinuro è impegnata nella sua 54ª campagna d’istruzione e imbarca 33 allievi marescialli del corso “Kratos” della Scuola Sottufficiali di Taranto che, a bordo della nave, apprenderanno le scienze nautiche e marinaresche acquisendo così una conoscenza diretta delle varie attività associate all’esercizio della professione dell’“andar per mare” in modo da radicare un’adeguata padronanza e confidenza con il futuro ambiente di lavoro.

L’unità è partita lo scorso 23 luglio dal porto di Taranto e dopo aver fatto sosta a Kos, Istanbul, Costanza e Batumi, farà ora sosta a Cefalonia per poi rientrare in Italia a Reggio Calabria ed infine Livorno dove gli allievi marescialli sbarcheranno a conclusione della campagna addestrativa.

A Cefalonia, l’equipaggio di nave Palinuro renderà omaggio ai militari italiani periti al termine del Secondo Conflitto Mondiale per mano delle truppe tedesche, presso il memoriale a loro dedicato. Un momento di riflessione e comunione verso tutti quei militari che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento dei propri doveri.

Durante la campagna d’istruzione 2018 nave Palinuro porta con sé la bandiera del Gaslini di Genova, donata alla nave dal presidente dell’Ospedale pediatrico lo scorso 17 maggio a La Spezia, in occasione degli 80 anni dell’istituto.

Gli appassionati della tradizione velica e i semplici curiosi potranno invece visitare nave Palinuro nei seguenti orari:

– venerdì 07 settembre, dalle 16:00 alle 19:00;

– sabato 08 settembre, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00;

– domenica 09 settembre, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00

– lunedì 10 settembre, dalle 10:00 alle 12:00.