Marte, Missione ExoMars: Thales Alenia Space consegna con successo un elemento chiave, renderà possibile la navigazione del rover

Thales Alenia Space nel Regno Unito consegue una milestone importante con la consegna dei Modelli di volo IMU ad Airbus Defence and Space nel Regno Unito che saranno integrati sul Rover di ExoMars, il progetto di cooperazione internazionale tra ESA (Agenzia Spaziale Europea) e Roscomos (Agenzia Spaziale russa).

L’Unità di misura inerziale (IMU) progettata da Thales Alenia Space nel Regno Unito è stata consegnata per essere integrata nell’ambito della missione ExoMars Rover, il cui lancio è previsto per luglio 2020 con arrivo su Marte dopo nove mesi. Il Rover ExoMars sarà il primo a cercare tracce di vita presente e passate, raccogliendo e analizzando campioni del sottosuolo, fino ad una profondità di 2 metri, grazie ad una trivella speciale sviluppata in Italia da Leonardo. L’IMU permetterà al Rover di navigare nel corso della sua missione, fornendo dati critici sul suo orientamento, velocità e direzione.

Progettato, costruito e sottoposto a test nelle strutture all’avanguardia di Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) a Bristol, Regno Unito, la prossima generazione di IMU utilizza un nuovo concetto modulare che fornisce un orientamento triassiale, tasso angolare, misura della velocità e dell’accelerazione. Lo sviluppo della tecnologia comprende i Sistemi Microelettrico-Meccanici (MEM), che sono qualificati per il volo nello spazio. Questa tecnologia viene applicata, inoltre, da Thales Alenia Space nelle costellazioni di satelliti e nelle comunicazioni satellitari geostazionarie.

La notizia della consegna è stata ricevuta con entusiasmo da Sue Horne, Direttore dell’Esplorazione dello Spazio presso l’Agenzia Spaziale della Gran Bretagna, che ha dichiarato: “E’ meraviglioso constatare come tecnologia all’avanguardia britannica venga consegnata puntualmente per il programma ExoMars grazie all’industria britannica che lavora sinergicamente. Questo conseguimento aiuterà il Regno Unito ad assumere un posto di rilievo per futuri lavori sui sistemi di navigazione e per altre missioni di esplorazione e robotica”.

“Congratulazioni al team Thales Alenia Space Regno Unito per il conseguimento di questa consegna importante per il progetto – ha aggiunto Van Odedra, Manager del progetto ExoMars Rover di Airbus Defence and Space – Vi preghiamo di estendere i nostri ringraziamenti a tutti i team per il loro duro lavoro e per la dedizione dimostrata al fine di conseguire questa milestone”.

Nella missione del 2020, Thales Alenia Space in Italia, è responsabile della progettazione, sviluppo e verifica di tutto il sistema, dello sviluppo della navigazione del Modulo Carrier e del sistema di guida e di realizzare lo sviluppo EDL/GNC, il Sistema Rover, incluso il laboratorio d’analisi Analytical Laboratory Drawer (ALD), oltre a fornire componenti di base del Modulo di Discesa (DM), incluso il radioaltimetro. Inoltre, Thales Alenia Space in Italia implementa una partnership tecnica approfondita con Lavochkin per lo sviluppo del Modulo di discesa (DM). OHB ha la responsabilità dello sviluppo del Modulo Carrer (CM) oltre che del Meccanismo ALD SPDS e relativi compiti; il veicolo Rover stesso è fornito da Airbus Defence and Space in UK. Leonardo sta sviluppando la trivella per ExoMars 2020, che scaverà il sottosuolo marziano a una profondità di due metri e ALTEC – Aerospace Logistics Technology Engineering, una società Thales Alenia Space in Italia (63.75%) e ASI (36.25%) – sarà inoltre responsabile per la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione del ROCC (Centro Operativo di Controllo del Rover) e del controllo del Rover sulla superficie marziana.