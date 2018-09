Marte, Ufo, Alieni, Destinazione Terra: il 30 settembre evento ufologico a Rho con relatori d’eccezione

“Si terrà a Rho (Mi) quello che è considerato dagli appassionati il più importante appuntamento ufologico dell’anno, se non degli ultimi anni. Titolo del convegno: Alieni Destinazione Terra“: lo rende noto il Centro Ufologico Mediterraneo. “La popolarità dei numerosi relatori attirerà molto probabilmente moltissimi appassionati. La data è quella di domenica 30 settembre, dalle 9:50 alle 20:15, con pausa pranzo dalla 13:30 alle 14:30. Il Comune di Rho ha reso disponibile per gli organizzatori del Cufom l’auditorium “Padre Reina”, sito in via Meda N. 20. L’ingresso, come sempre per gli eventi del Cufom, sarà gratuito. Nell’occasione, si svolgerà anche il V Congresso Nazionale del Centro Ufologico Mediterraneo che recentemente ha pubblicato una nutrita serie di avvistamenti fatti in varie località italiane.

La prima edizione, svoltasi nel 2017, ha registrato un record di presenze, con oltre 400 spettatori. I relatori, fra i più amati dal pubblico ufologico, racconteranno gli eventi che hanno sconvolto la loro vita.”

Testimoni di valore incontestato

“Fra di essi – riporta una nota – testimoni di valore incontestato come Gaspare de Lama, 87 anni, che racconterà le vicende che lo hanno visto protagonista nello straordinario “Caso Amicizia” , una storia di incontri fra umani ed alieni, con centinaia di persone coinvolte in tutto il mondo. Antonio Urzi, insieme all’analista Giuseppe Garofalo, mostrerà al pubblico in sala le immagini dei suoi tanti ed inspiegabili avvistamenti che hanno fatto il giro del mondo. Invitato speciale sarà il metronotte Pier Fortunato Zanfretta, gradito ritorno a Rho. L’anno scorso, in occasione della prima edizione del Convegno, calamitò letteralmente l’attenzione del pubblico in sala, con il racconto dei suoi incontri con i Dargos. Tornerà per raccontare gli ultimi sviluppi della sua strana vicenda.”

Presenze intelligenti su Marte?