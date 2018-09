Spazio: Maurizio Cheli nel CdA ASI, l’annuncio del vice premier di Maio

Maurizio Cheli entrerà del Cda dell’Agenzia spaziale italiana. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio, sul blog delle stelle. La designazione di Cheli – riporta l’ASI – è stata fatta da Di Maio come Ministro dello Sviluppo in vista della prima riunione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, l’organismo a cui la nuova legge affida il compito di definire gli indirizzi del governo in materia spaziale e aerospaziale.

Nella seduta del 6 settembre, il Comitato, dovrà tra le altre cose valutare i nuovi componenti del Cda, oltre a Cheli quelli indicati dai ministri della Difesa, degli Esteri e dell’Economia. Dopo la valutazione sarà poi il MIUR come ministero vigilante a procedere al decreto di nomina.

Astronauta, pilota collaudatore, imprenditore del settore aeronautico, Maurizio Cheli aveva volato nel 1996 a bordo dello Space Shuttle Columbia partecipando alla missione STS-75 Tethered Satellite. Da Maggio è componente del Cda del CIRA di Capua. Annunciando il nome dell’astronauta, Di Maio ha sottolineato che “Cheli è un’eccellenza italiana e il nostro governo ha deciso di valorizzare al massimo le sue competenze. Un piccolo passo per Maurizio Cheli, un grande passo per la meritocrazia in questo Paese. Finalmente le persone giuste al posto giusto. Facciamo i migliori auguri a Maurizio per il nuovo incarico!”.