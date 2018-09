Salute: medici in “burnout”, doppio rischio di commettere errori

Una ricerca pubblicata da Jama Internal Medicine, condotto dall’università di Manchester, ha rilevato che i medici eccessivamente stressati, che arrivano al “burnout” (esaurimento psicofisico) incorrono nel doppio di rischio di commettere errori o di seguire pratiche sbagliate.

Il fenomeno del burnout, dovuto anche a turni eccessivi e carenze di personale, è in aumento nella classe medica: i ricercatori hanno analizzato tutti gli studi sull’argomento, per un totale di 47 articoli relativi a un campione di 47mila medici.

Dalla metanalisi è emerso che un dottore in burnout ha il doppio della probabilità di commettere errori o di eseguire pratiche che non rispettano le linee guida. Tra i medici più giovani, inoltre, il rischio sale 3,5 volte.