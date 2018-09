Scuola: la merenda giusta aiuta il rientro, pane e salame tra le più amate

Per molti bambini e ragazzi, l’inizio di un nuovo anno scolastico è pieno di eccitazione, di curiosità e anche di gioia di rivedere i compagni dopo la lunga pausa estiva. Per altri, però, lo stesso evento può innescare riluttanza, afasia, totale mancanza di energia. Cosa fare dunque per invogliarli a rientrare nelle “amate” aule scolastiche?

“Una merenda proteica – spiega l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani – è sicuramente un aiuto. Se questa poi è anche la preferita dei bambini, allora può diventare un perfetto alleato per un rientro più felice.

Ma qual è la merenda preferita dai bambini? Secondo i dati di una ricerca diffusa due anni fa, dall’Istituto di Ricerca EuromediaResearch, il 79,2% delle famiglie ancora oggi preferisce dare per merenda ai propri figli un panino con il salame. E visto che in questo campo i bambini influenzano molto le scelte dei genitori, possiamo supporre che anche i bambini apprezzino molto questa scelta. Pane e salame è quindi un classico che non tramonta mai, che piace tanto ai piccoli ma che conquista anche i grandi.”

“Da un punto di vista nutrizionale, il classico panino “pane e salame” offre dei vantaggi di una certa importanza. Pur non potendo essere considerato uno spuntino quotidiano, il salame apporta alcuni principi nutritivi rilevanti, e in particolare proteine di alto valore biologico e di elevata qualità (perché comprendono tutti gli aminoacidi essenziali) che garantiscono un adeguato turn over proteico per la sintesi dei muscoli. E’ facile intuire quanto questo sia necessario per trovare il giusto sprint e slancio per un rientro a scuola con carica ed entusiasmo anche grazie alla presenza di vitamina B12, zinco, selenio e ferro.

I salumi di oggi mostrano una maggiore qualità rispetto al passato grazie alla selezione dei suini e alla loro alimentazione, che hanno permesso di ottenere un prodotto finale con minori grassi (con meno acidi grassi saturi e più polinsaturi), meno sali e pochi nitrati” ha affermato Luca Piretta, Gastroenterologo e Nutrizionista Università Campus Biomedico di Roma.