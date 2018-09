Salute & Tecnologia: un mese di detox dai social, la proposta in UK

Un mese di detox, anche parziale, dallo “scroll“, da quell’abitudine quasi compulsiva di scorrere col dito sullo smartphone in cerca delle notifiche da amici e follower sui social: lo propone la campagna “Scroll Free September” nel Regno Unito, alla quale anche la Royal Society of Public Heath incoraggia a partecipare. La campagna invita a rinunciare a tutti i social network per un mese e l’obiettivo è ridurre dipendenza e frequenza.

“Se utilizzati nel modo giusto, i social media possono avere aspetti positivi per la salute mentale e il benessere, compreso il miglioramento della connessione sociale e l’essere una fonte di supporto emotivo“, ha spiegato Shirley Cramer, capo esecutivo della Royal Society of Public Heath. “La campagna parla di prendersi una pausa e prendere nota degli aspetti che potrebbero avere un impatto negativo, usando questa consapevolezza per stabilire un rapporto piu’ equilibrato con i social media in futuro“.