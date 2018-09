Micronesia: aereo manca la pista e finisce in laguna, un disperso

Un aereo Air Niugini ha mancato la pista di atterraggio ed è finito in una laguna del Pacifico: tra i 47 passeggeri che si sono salvati – ha reso noto la compagnia aerea – vi è un disperso.

La compagnia di bandiera di Papua Nuova Guinea non ha voluto fornire dettagli sul disperso, precisando che sta lavorando insieme alle autorità locali, ospedali e investigatori per trovarlo.

Il salvataggio dei passeggeri è avvenuto via mare: barche di residenti locali hanno recuperato passeggeri ed equipaggio dall’aereo semisommerso in un arcipelago della Micronesia. Sei persone sono ricoverate in ospedale.