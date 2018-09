Milano, “Bioeconomy Dialogues”: la gestione dell’acqua nell’era della green economy

Dai processi industriali di gestione e purificazione delle acque nel sistema milanese ai sistemi di valorizzazione degli scarti provenienti dalla purificazione. Fino alla centralità di una delle risorse più preziose per l’uomo – se non la più preziosa – all’interno della green economy. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati nell’evento “Bioeconomy Dialogues: Progetti green dal territorio e oltre – Gestione dell’acqua e sostenibilità”, organizzato lunedì 24 settembre dalle ore 14.00 presso l’Auditorium “G.Martinotti” (via Vizzola 5, Milano) dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione con il Cluster Lombardo della Chimica Verde (Lgca), di cui l’ateneo fa parte.

Si tratta del settimo di una serie di eventi sul rapporto tra mondo della ricerca e impresa organizzati all’interno degli enti di ricerca lombardi, associati alla Lgca. Ad aprire gli interventi sarà il prorettore alla Ricerca dell’Università di Milano-Bicocca, Danilo Porro. Poi toccherà ai principali protagonisti della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento tecnologico del territorio milanese nell’ambito della chimica verde confrontarsi sul tema al centro dell’evento: l’acqua e il suo utilizzo nella visione della green economy.

Non mancherà un approfondimento sui progetti di ricerca e formazione in questo campo portati avanti dall’Università di Milano-Bicocca.