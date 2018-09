Milano, AIDAA: piazza Firenze si rifà il look

“Sono iniziati ieri e stanno continuando nella giornata di oggi i lavori di potatura e pulizia dei giardini di piazza Firenze a Milano, dove da alcune settimane – si spiega in una nota – i residenti insieme all’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA avevano raccolto firme per chiedere la potatura dei giardinetti e la loro pulizia specialmente nelle aiuole dove anche a causa dei bivacchi notturni le essenze erano diventate di fatto dei ricettacoli di sporcizia ma sopratutto a causa dell’altezza dei rovi che rendeva di fatto impossibile verificare cosa accadeva nella parte centrale delle aiuole si erano verificati anche dei tentativi di aggressione. La richiesta di sistemazione avanzata nei giorni scorsi dal presidente nazionale AIDAA Lorenzo Croce e dai cittadini residenti oltre che dai commercianti della piazza in collaborazione con la consigliera del municipio otto Maria Aurora De Muzio (FI) è stata recepita ed accolta in tempi rapidissimi dall’assessore al verde del comune di Milano Pierfrancesco Maran che ha dato ordine di avviare i lavori di potatura e pulizia nello scorso fine settimana, lavori che sono iniziati lunedi 17 settembre e che stanno proseguendo.”

“Voglio ringraziare pubblicamente l’assessore Pierfrancesco Maran e lo staff del verde pubblico del comune di Milano per aver accolto con prontezza le nostre richieste – dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA – e di aver avviato nel giro di pochi giorni le operazioni di pulizia e manutenzione del verde delle aiuole della piazza Firenze cosi come da tempo richiesto dai cittadini nei prossimi giorni incontreremo l’assessore per proporre una serie di idee per il miglioramento viario e delle stesse aiuole di questa piazza e per la messa in sicurezza dell’area cani. Voglio anche esprimere un sincero ringraziamento a Maria De Muzio consigliere di zona 8 di Forza Italia che da sempre ci supporta nelle attività di tutela ambientale e che anche in questo caso non ha fatto mancare i suoi preziosi consigli“.