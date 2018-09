L’annuncio è avvento in occasione dell’incontro organizzato dal centro dell’Esa in Italia, l’Esrin, che ha sede a Frascati (Roma).

Spazio: seconda missione per l’astronauta Luca Parmitano, si chiamerà “Beyond”

La nuova missione dell’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, che per la seconda volta affronterà lo spazio, si chiamerà “Beyond“, “Oltre“. L’annuncio è avvento in occasione dell’incontro organizzato dal centro dell’Esa in Italia, l’Esrin, che ha sede a Frascati (Roma).

