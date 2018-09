Mobilità, e_mob 2018: “Parterre innovazione”, per futuro a basse emissioni

Nelle tre giornate di e_mob, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica che si terrà a Palazzo Regione di Milano dal 27 al 29 settembre, c’è spazio per l’innovazione. A proporre progetti per un futuro sostenibile a basse emissioni di gas serra e inquinanti è la Regione Lombardia con “Parterre innovazione”, area espositiva con i progetti innovativi sulla mobilità, alcuni dei quali cofinanziati dai fondi europei dell’Asse 1-Innovazione del Por-Fesr 2014/2020. L’obiettivo è avvicinare il grande pubblico alla tecnologia e svelare le iniziative più interessanti per la mobilità di domani.

Brembo – InProves

Inproves é un progetto pilota finalizzato allo sviluppo di motori elettrici brushless (“senza spazzole”) a magneti permanenti (PMM), sia per sistemi frenanti sia per trazione e recupero di energia.

Daze Technology – Daze Plug

DazePlug é un sistema di ricarica autonomo e conduttivo per veicoli elettrici. Il sistema è composto da due parti, la prima è un dispositivo robotico che si appoggia sul pavimento del garage, la seconda è un connettore che va installato sotto al veicolo elettrico. Quando l’auto parcheggia, non è richiesta nessuna precisione di parcheggio e il dispositivo robotico collega il connettore in modo completamente autonomo.

EV Consulenza – Multi pro Easy

Multi pro easy è un dispositivo multifunzione per sistemi di ricarica per auto Normal Charge e Fast Charge. Consente di gestire fino a 8 programmi per la gestione della ricarica dei veicoli elettrici tramite monitor touch screen da 5” con guida vocale che rende l’esperienza d’utilizzo semplice ed immediata.

Italian Volt – Lacama

Italian Volt lavora all’elettrificazione di veicoli ed utilizza tecnologie all’avanguardia come i semiconduttori GaN che permettono di aumentare l’efficienza e di ridurre le dimensioni dei componenti di potenza dei veicoli elettrici come inverter o caricabatterie.

Pradella sistemi – Pila TAP e CAP

Pila è un supporto multifunzione. Può contenere dispositivi di informazione (QRcode, realtà aumentata, proximity marketing), utility (prese di ricarica bici elettriche, picocelle, accesso wifi), sicurezza (DAE, videocamere di sorveglianza).

Robby Motor Engineering – Range Extender

Range Extender è un sistema di alimentazione elettrica supplementare per veicoli elettrici. E’ leggero, economico e facilmente integrabile nel veicolo.

S&H – Nautilus

Nautilus è un motore fuoribordo elettrico adatto per la propulsione di piccole imbarcazioni come tender, barche per la pesca sportiva e piccole barche a vela. La progettazione ad hoc è effettuata per massimizzare sicurezza, affidabilità e manutenibilità: fra gli elementi sviluppati, un motore brushless a flusso assiale in corso di brevetto, un pacco batteria al litio removibile e un caricabatterie a energia solare.

S&H – Ricaric-Air

Ricaric-Air è la prima infrastruttura di ricarica elettrica al mondo con monitoraggio integrato della qualità dell’aria a micro-scala. Un’infrastruttura di colonnine dotate di micro-stazioni per il rilevamento della qualità dell’aria installate sul territorio permetterà la raccolta e l’analisi dei dati, per stimare la concentrazione dei principali inquinanti con una risoluzione di 10 mt.

STMicroelectronics – TeInVeIn

Università e Partners industriali collaborano alla progettazione e alla realizzazione di un veicolo elettrico interconnesso a guida autonoma per migliorare la sicurezza e diminuire il tasso di inquinamento e la congestione del traffico.

T- Bridge – Elviten

Elviten è un progetto pilota per la riduzione degli ostacoli nel mercato dei veicoli leggeri elettrici (biciclette, scooter, quadricicli), proponendo schemi di utilizzo replicabili per l’acquisto dei mezzo o lo sharing da parte degli utenti sistematici e occasionali e dalle aziende. Il progetto ha in corso le sperimentazioni in 6 città, tra cui in Italia Genova, Roma e Bari. E’ un progetto finanziato sul fondo Horizon 2020.

“e_mob” è il più importante evento in Italia legato ai temi della mobilità elettrica, promosso da Enti locali, Aziende e Istituzioni col fine di diffondere, sul territorio nazionale, la cultura di un sistema ambientale sostenibile. A Milano dal 27 al 29 settembre, Palazzo Lombardia.