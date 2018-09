Mobilità sostenibile: bike sharing per gli studenti al liceo Majorana

Come ultima tappa della Settimana della Mobilità Sostenibile il 21 settembre 2018 alle ore 10:00 al Liceo Majorana dell’EUR gli studenti incontrano l’Assessore alla Mobilità del Municipio.

«Abbiamo lavorato per mesi – hanno sottolineato l’Assessore alla mobilità del IX Municipio Alessandro Drago e il Preside dell’Istituto Prof. Fausta Grassi – e siamo felicissimi di vedere i ragazzi condividere biciclette elettriche per andare a scuola grazie ai Progetti Europei ELVITEN e SmaSh».

ELVINTEN intende aumentare la consapevolezza sui vantaggi dei mezzi elettrici per inquadrarli nei piani di sviluppo cittadino e SmaSh sta realizzando un modello funzionale per la condivisione di suddetti mezzi basato sullo sviluppo di tecnologia abilitante (App & Key over the Air).

Infatti in piena sinergia progettuale, come da indicazione della Commissione Europea, dal 17 al 21 settembre 2018, gli studenti del Majorana condivideranno in ottica multimodale, grazie alla tecnologia Greenspider Gmbh e ad Askoll Srl, produttore di mezzi elettrici italiano, una flotta di biciclette elettriche nel percorso casa – scuola – svago nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità.

Per i trasporti di Roma si tratta di un’azione per la riduzione dell’impatto ambientale della mobilità ad alto valore sociale e che è possibile seguire sui Social Network posti a fondamento del relativo Progetto Alternanza Scuola.