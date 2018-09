Rintracciato all’uscita dell’autostrada di Badia Polesine (Rovigo) da una pattuglia della Polizia Stradale, il ragazzino 13enne uscito in bicicletta a Lavarone (Trento): le ricerche sono cominciate ieri mattina a partire dalle 10.30 dopo che i familiari avevano lanciato l’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 non vedendolo rientrare a casa da un giro in mountain bike e sono continuate per tutta la notte, anche con l’utilizzo di droni dotati di “termo-telecamere”.