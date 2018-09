Montagna: 3 persone disperse sul Gran Sasso, raggiunte nella notte

Concluse intorno alle 4 di mattina, nella zona tra Prato Selva e Intermesoli (Teramo), le operazioni di soccorso di tre giovani, due belgi e un francese, dispersi sul Gran Sasso dalla serata di ieri, mentre cercavano di raggiungere il Rifugio del Monte (chiuso in questo periodo). I tre si sono persi sul sentiero: sono stati rintracciati da vigili del fuoco e soccorso alpino, nei pressi di Colle Abetone, a quota 1.800 metri di altezza. I soccorritori hanno illuminato il costone della montagna, riuscendo in tal modo ad individuarli e raggiungerli.

I giovani escursionisti sono stati accompagnati a piedi fino a Prato Selva e affidati ai carabinieri che li hanno trasferiti a Montorio al Vomano (Teramo) da cui hanno preso un autobus per L’Aquila e poi hanno raggiunto Assergi, dove avevano lasciato la loro auto per intraprendere l’escursione.