Montalbano Elicona (ME): a ottobre la Conferenza Mondiale ICAHM-ICOMOS sul patrimonio culturale ed archeologico

E’ in programma dal 25 al 28 Ottobre a Montalbano Elicona (ME) la Conferenza Mondiale ICAHM-ICOMOS sul patrimonio culturale ed archeologico, patrocinata dall’UNESCO.

L’ICAHM – International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management – è il Comitato Scientifico Internazionale per la Gestione del Patrimonio Archeologico. Con ICOMOS, consulente professionale e scientifico della Commissione UNESCO per tutti gli aspetti che riguardano il patrimonio culturale e la sua conservazione, è responsabile della valutazione di tutte le nomine nella World Heritage List di beni culturali e misti, nei confronti del criterio fondamentale di “eccezionale valore universale”, e gli altri criteri come specificato nella convenzione UNESCO del 1972 sulla Tutela del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale.

La Conferenza è un evento di portata scientifica e culturale internazionale, che prevede la partecipazione di professionisti e ricercatori del settore patrimonio culturale, archeologico, storico, turistico ed ambientale: geologi, archeologi, ricercatori, esponenti di università ed enti di ricerca italiani e stranieri, rappresentanti di istituzioni italiane ed internazionali, studiosi provenienti da ogni continente.

La Conferenza affronterà, con un approccio olistico, diversi temi relativi alla gestione del patrimonio.

Il sito megalitico dell’Argimusco, potenziale candidato UNESCO, sarà protagonista dell’iniziativa e, durante il Fieldwork Day del 24 ottobre, verranno testate alcune tecniche non invasive per lo studio dei siti naturalistici ed archeologici, con la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Europea.

Attualmente, risultano iscritti alla Conferenza numerosi partecipanti provenienti da 32 Paesi diversi (Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Australia, USA, Cina, Taiwan, Zimbabwe, Sudafrica, Kenya, Turchia, Giappone, Svizzera e diversi Paesi Europei, solo per citarne alcuni).

Occasione, dunque, per mettere in luce il patrimonio siciliano, non solo culturale ed archeologico, ma anche paesaggistico, enogastronomico, artigianale e turistico.

L’incontro di Ottobre pertanto rappresenta un’occasione di promozione importante per tutto il territorio siciliano, con un focus su Messina e la sua Provincia.