Monte Bianco: rimangono bloccati su ghiacciaio, recuperati alpinisti

Il soccorso alpino della Valle d’Aosta è intervenuto questa mattina sul ghiacciaio delle Grandes Jorasses del Monte Bianco, per recuperare due alpinisti inglesi in difficoltà a causa della rottura di un rampone: hanno chiesto aiuto nella serata di ieri ma per problemi legati alla scarsa visibilità l’elicottero francese non ha potuto raggiungere la zona in cui si trovavano.

I due, ben equipaggiati e in ottime condizioni fisiche, hanno trascorso la notte a quota 3900 metri e questa mattina sono stati recuperati e condotti a Courmayeur. Gli alpinisti, visitati dal medico in elicottero, non hanno avuto necessità di intervento sanitario.