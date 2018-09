Monte Bianco: dal 2019 servirà un “permesso” per poter salire lungo la via normale francese del Gouter

Per poter salire sul Monte Bianco, lungo la via normale francese del Gouter, sarà necessario un permesso a partire dal prossimo anno: sarà prevista una quota massima di 214 alpinisti al giorno, pari ai posti letto del rifugio del Gouter, dove la prenotazione continuerà a essere obbligatoria.

Le misure sono state decise in occasione di una riunione tra il sindaco di Saint-Gervais (Francia), il prefetto dell’Alta Savoia e altri enti interessati (gendarmeria, guide alpine, club alpino francese).