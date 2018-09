Monti Lucretili: si perdono durante escursione, recuperati dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio nella serata di ieri, sui Monti Lucretili, nel territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, per effettuare le ricerche di due dispersi, una donna e suo figlio di 10 anni. L’allarme è stato lanciato nella prima serata dal marito della signora che durante un’escursione pomeridiana in Valle Cavalera si era allontanato momentaneamente dai due non riuscendo più a raggiungerli successivamente. Sul posto, in maniera tempestiva, sono giunti gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS della stazione di Roma e provincia che – con l’ausilio dei Carabinieri di Marcellina – hanno dato il via alla ricerca dei due. Fortunatamente qualche ora più tardi, poco prima della mezzanotte, l’uomo – che era rimasto nei pressi del sentiero in Valle Cavalera in attesa dei soccorsi – è riuscito a rintracciare nuovamente la moglie e il figlio e a comunicarne la posizione agli operatori del Soccorso Alpino. La famiglia è stata dunque raggiunta a piedi dagli uomini del CNSAS e riaccompagnata al punto di partenza del sentiero.