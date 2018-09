Al via la terza edizione di Next Energy: nuove opportunità per i giovani talenti e le start-up virtuose

Al via la terza edizione di Next Energy, l’iniziativa promossa da Terna e Fondazione Cariplo e realizzata da Cariplo Factory in collaborazione con il Campus di Terna per lo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditorialità giovanile. Dopo il successo della seconda edizione (oltre 200 candidature raccolte e 25 percorsi avviati tra progetti di formazione, di empowerment e di collaborazione), Next Energy propone anche quest’anno un programma di valorizzazione dei giovani talenti dell’energia e di sostegno allo sviluppo di team, startup e imprese.

Il contest si articola in tre Call dedicate a:

giovani neolaureati con meno di 28 anni che abbiano conseguito una laurea specialistica in Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica ed Economia da meno di 12 mesi con una votazione non inferiore a 110/110 o 100/100 ( “Call For Talents” ), che avranno accesso ad uno stage presso strutture Terna impegnate nello sviluppo di progetti innovativi.

con meno di 28 anni che abbiano conseguito una laurea specialistica in Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica ed Economia da meno di 12 mesi con una votazione non inferiore a 110/110 o 100/100 ( ), che avranno accesso ad uno stage presso strutture Terna impegnate nello sviluppo di progetti innovativi. team di innovatori , con almeno una persona di età inferiore ai 35 anni alla data di presentazione della candidatura e un progetto basato su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL, Technology Readiness Level, compreso tra 2 e 5 ( “Call for Ideas” ). Al progetto migliore sarà assegnato un premio di € 50.000 (voucher in servizi di accelerazione e go-to-market) e i 10 team di innovatori e/o startup selezionati avranno accesso a un programma di incubazione della durata massima di 3 mesi.

, con almeno una persona di età inferiore ai 35 anni alla data di presentazione della candidatura e un progetto basato su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL, Technology Readiness Level, compreso tra 2 e 5 ( ). Al progetto migliore sarà assegnato un premio di € 50.000 (voucher in servizi di accelerazione e go-to-market) e i 10 team di innovatori e/o startup selezionati avranno accesso a un programma di incubazione della durata massima di 3 mesi. Startup e imprese innovative operanti principalmente in ambito Ue, che abbiano già sviluppato un portafoglio clienti o testato positivamente almeno un prototipo o abbiano un prodotto/servizio commercializzabile, e siano basate su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL compreso tra 5 e 8 (“Call for Growth”). Saranno selezionate fino a un massimo di 5 startup o imprese innovative che accederanno a growITup, la piattaforma di open innovation di Cariplo Factory, con l’obiettivo di definire potenziali aree di sinergia con Terna e un progetto pilota da testare.

Roma e Milano ospiteranno quest’anno, per la prima volta nell’ambito del contest, due giornate di selezione, “Selection for Talents”, per individuare i 10 neolaureati che accederanno allo stage in Terna. I due eventi di recruitment rappresenteranno una vera e propria opportunità di formazione per i giovani che, indipendentemente dall’esito, potranno vivere un’esperienza di confronto con la complessità di un grande Gruppo come Terna.

Con il “Graduate Programme”, Next Energy introduce quest’anno un percorso interno di eccellenza, personalizzato in base alle peculiarità di ciascun neolaureato che ha completato positivamente il precedente stage di 6 mesi in Terna.

Il tema dell’“Interazione tra infrastrutture elettriche e territorio” è, in questa nuova edizione del contest, un requisito sostanziale dei progetti presentati dagli innovatori e dagli startupper: la consolidata attenzione di Terna alla sostenibilità ambientale deve diventare l’elemento connotante delle idee innovative e delle soluzioni tecnologiche proposte.

Catia Bastioli, Presidente Terna, ha dichiarato:“Questa terza edizione di Next Energy porta con sé importanti novità tese ad incentivare la collaborazione e la condivisione di valori tra azienda, università e ricerca. L’apertura ai giovani talenti, oltre che di Ingegneria, anche di Matematica, Fisica, Statistica ed Economia, testimonia la nostra volontà di promuovere la contaminazione di competenze e idee per individuare percorsi inediti che ci aiutino a trovare soluzioni innovative e al tempo stesso sostenibili. Mai come oggi, infatti, un’azienda come Terna, che si può definire un prosumer di innovazione, ha il dovere di porre l’accento sui valori e sulle risorse che il territorio rappresenta”.

“Stiamo realizzando gli obiettivi che ci eravamo prefissati con la creazione di 10mila job opportunities che Fondazione Cariplo si è impegnata a realizzare con il programma intersettoriale Cariplo Factory. L’orgoglio – afferma Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo – non è solo questo, ma sta anche nel vedere che le iniziative come Next Energy crescono, si ampliano e aggiungono elementi di innovazione ad ogni edizione. Ciò significa crescere e migliorarsi ed aiutare gli altri, in questo caso in nostri giovani talenti, a crescere e ad avere opportunità per guardare al futuro con speranza, sentendosi realizzati nel mettere a frutto le proprie competenze”.

“Le novità della terza edizione – conclude Carlo Mango, Consigliere Delegato di Cariplo Factory – rispecchiano la crescita del progetto Next Energy, sempre più efficace nella valorizzazione dei talenti, siano essi brillanti neolaureati, giovani innovatori o neo imprenditori. Inoltre, la pluralità di facoltà universitarie coinvolte nella Call for Talents e la varietà delle aree di interesse della Call for Ideas e della Call for Growth, che anche quest’anno vede coinvolta la nostra piattaforma di open innovation growITup, ben riflette il ruolo centrale della contaminazione di competenze ed esperienze che, in Cariplo Factory, abbiamo individuato come uno dei driver più importanti per l’innovazione”.

Neolaureati, innovatori e startupper hanno tempo fino al 23 novembre per presentare le loro candidature.