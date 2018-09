Torna la “Notte dei Ricercatori” eventi in oltre 100 città italiane: “Si tratta di un evento importantissimo”

Torna il 28 settembre la nuova edizione della “Notte dei ricercatori” che si svolgerà in contemporanea in tutta Europa: si terrà in oltre 100 città italiane, e consentirà l’avvicinamenti del pubblico alla ricerca, attraverso laboratori, spettacoli ed eventi speciali.

“Si tratta di un evento importantissimo che porta la scienza nelle case e avvicina i cittadini. Non si tratta di una semplice divulgazione, ma di un coinvolgimento diretto. Quello a cui tengo molto – ha dichiarato il sottosegretario al ministero dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione che si e’ svolta al Miur questa mattina – è far capire che la scienza nel XXI secolo non la faranno solamente gli scienziati, ma e’ frutto di una collaborazione interdisciplinare e intersettoriale. Dovremo, quindi, coinvolgere sempre di piu’ le imprese, i tecnici esterni e i cittadini nel processo di Ricerca scientifica. Ci stiamo impegnando moltissimo a livello europeo, negoziando costantemente per la prossima programmazione di finanziamenti nell’ambito del progetto Horizon 2020-2027. Ci sono 100 miliardi di euro dei nostri contribuenti ed e’ fondamentale che vengano utilizzati per fare della scienza il volano dell’economia. Si tratta di uno sforzo enorme che segnera’ lo sviluppo della Ricerca del nostro continente ed e’ fondamentale che l’Italia sia in prima fila. E’ necessario creare in Italia un vero ecosistema della Ricerca. O l’Italia riparte diventando uno dei grandi leader mondiali o e’ inutile avere centri di eccellenza isolati“.