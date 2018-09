Notte dei Ricercatori 2018: ecco le iniziative dell’Istituto Nazionale di Astrofisica

In una conferenza stampa che si è appena conclusa nella sede del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, aperta dal saluto del sottosegretario del MIUR Lorenzo Fioramonti e che ha visto la partecipazione del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Nichi D’Amico, del Presidente dell’Istituto Nazionale di fisica Nucleare (INFN) Fernando Ferroni, di quello del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Massimo Inguscio, del Direttore Generale dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e di Andrea Zanini, Portavoce dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) – è stata lanciata l’edizione 2018 della Notte Europea dei Ricercatori.

“Oggi assistiamo ad una corsa senza precedenti di tutti i Paesi del mondo nella realizzazione di imponenti infrastrutture astronomiche, oltre che alla partecipazione a missioni spaziali di esplorazione dell’Universo sempre più ambiziose”, commenta il Presidente dell’INAF D’Amico. “In questo quadro, le manifestazioni pubbliche connesse alla divulgazione dell’astronomia e dell’astrofisica moderna assumono un ruolo fondamentale: comunicare alla popolazione il carattere strategico dell’astronomia moderna per il futuro dell’umanità, che non solo spinge ai confini dell’Universo le nostre conoscenze, ma configura asset cruciali per l’innovazione e per la sicurezza del pianeta. Il nostro INAF, che possiede al suo interno tutti i mezzi, intellettuali e strumentali, per l’esplorazione dell’Universo, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio, è quindi in prima linea anche sul fronte della divulgazione e della comunicazione”.

Era il 2011 quando l’INAF partecipò per la prima volta come partner a questa manifestazione, sette anni dopo gli eventi che vedono coinvolto l’Istituto si sono moltiplicati, coltivando lo spirito dell’iniziativa, promossa fin dal 2005 dalla Commissione Europea: creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Quest’anno per il 28 settembre il calendario è ricco più che mai e spazia dai seminari scientifici ai laboratori per bambini, dalle visite guidate alle nostre sedi, alle osservazioni al telescopio.

“L’INAF può avere un calendario così ricco per la Notte Europea dei Ricercatori solo perché il suo dialogo con la società è continuo e costante per tutto l’anno, da tanti anni” afferma Stefano Sandrelli, responsabile per la divulgazione e didattica dell’INAF. “Noi vogliamo che la nostra scienza scenda per le strade, che diventi un paesaggio comune. Vogliamo che le persone possano esplorare l’astrofisica con divertimento, interesse, spirito critico e senza timori. La scienza è un’impresa collettiva guidata dalla curiosità e dalla passione: condividerla, per noi, aggiunge entusiasmo all’entusiasmo”.

Palermo

L’Osservatorio Astronomico di Palermo e l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica dell’INAF sono coinvolti nella manifestazione insieme all’Università di Palermo nell’ambito del progetto SHARPER. La Notte dei Ricercatori, che sarà uno degli eventi ufficiali del programma di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, vedrà i ricercatori dei nostri istituti animare la magica cornice dell’Orto Botanico. Un’occasione unica per conoscere uno dei progetti di punta dell’INAF, ASTRI, parlando con i ricercatori che contribuiscono alla sua realizzazione, partecipare ad uno dei laboratori di astronomia per ragazzi e adulti curiosi dal titolo ‘Esploriamo l’Universo, dal sistema solare ai buchi neri’, o ascoltare gli interventi su esplosioni di supernove, origine degli elementi chimici, ricerca di pianeti extrasolari e radici cosmiche della vita nello spazio che i nostri ricercatori porteranno nell’Open Mic Time. Nella sezione Storytellers Night Show verrà presentata la conferenza ‘Il cosmo tra le note – appunti di un astronomo divulgatore’. Sarà inoltre possibile fare osservazioni ai telescopi.

Catania

L’Osservatorio Astrofisico di Catania dell’INAF ha in programma almeno 4 eventi, sempre nell’ambito del Progetto SHARPER. Alla stazione metro Giovanni XXIII la direttrice dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, Grazia Maria Umana, sarà intervistata nell’ambito dello spettacolo ‘Le grandi sfide’, mentre in Piazza Università sarà possibile partecipare al seminario interattivo ‘Cosmo senza Misteri’. Altra fermata altra attività: nella sezione minitalk saranno protagoniste ‘Le meraviglie del cielo’, alla Stazione Milo. La sede dell’Osservatorio sarà inoltre aperta per permettere osservazioni guidate della fotosfera e della cromosfera del Sole, con l’iniziativa ‘Guarda che Sole’. Le attività a Catania proseguiranno anche il 29, con il gioco a premi ‘Quanto nei sai di Astronomia?’

Napoli

Per le attività di ‘Aspettando la notte …’ promosse dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell’INAF, il 22 e 23 settembre, presso il teatrino di corte della Reggia di Caserta, verranno presentate due conferenze spettacolo sullo studio delle onde gravitazionali. Il 25 settembre, nel teatro di corte del Palazzo reale di Napoli, avrà invece luogo la conferenza pubblica dal titolo ‘Suoni e Luci per una nuova esplorazione dell’Universo’. A chiudere la mattinata gli astronomi di Capodimonte guideranno il pubblico e gli studenti alle osservazioni del Sole dal Cortile d’Onore del Palazzo reale. L’INAF di Capodimonte sarà protagonista anche nel cuore dell’Europa, il 25 e 26 settembre presso il Parlamentarium, il centro visitatori del Parlamento europeo a Bruxelles, per l’evento ‘Science is wonderful!’, promosso dalla Commissione Europea – Marie Curie Actions, con il corto animato ‘Shedding lights on Photons!’, alla scoperta dei segreti delle luci dell’universo.

Nella notte del 28 settembre nella Galleria Umberto I si svolgeranno laboratori didattici e giochi interattivi sulla spettroscopia e sul lensing gravitazionale. Inoltre nella prestigiosa cornice del cortile d’Onore di Palazzo reale, con i corner patrocinati da ESO, ESA e NASA-Psyche mission, i ricercatori INAF di Capodimonte trasporteranno i visitatori alla scoperta dei risultati scientifici raggiunti con i più grandi telescopi al mondo e delle future missioni spaziali verso il Sole, Marte, Giove e Psyche, l’asteroide scoperto a Napoli da Annibale De Gasparis nel 1852. Infine su piazza del Plebiscito gli astronomi partenopei guideranno la platea degli appassionati nelle osservazioni ai telescopi dei principali fenomeni celesti della serata.

A completare il programma, la mattina del 29 settembre gli astronomi di Capodimonte saranno a Città della Scienza per il passaggio di testimone tra la Notte Europea dei Ricercatori e Futuro Remoto, con laboratori didattici per bambini e per fare osservazioni astronomiche del Sole con lo smarthphone.

Roma

L’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma e l’Osservatorio Astronomico di Roma dell’INAF collaborano al progetto ScienzaInsieme, che aderisce ad ERN-Apulia, il progetto coordinato dall’Università del Salento nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori. Venerdì 28, presso l’IAPS, sarà possibile visitare i laboratori di ricerca dove si costruiscono e testano gli strumenti spaziali che hanno volato e voleranno a bordo di missioni spaziali NASA ed ESA. I riflettori verranno accesi sulla missione BepiColombo, in partenza per il pianeta Mercurio, ma anche su missioni storiche come Juno, Herschel, Integral, Dawn e Rosetta. Sarà inoltre possibile visitare exhibit, esperimenti e spettacoli su argomenti legati al Sistema solare, all’Universo più profondo e all’esplorazione spaziale. L’appuntamento è presso ARTOV, Area di Ricerca di Tor Vergata.

L’Osservatorio di Roma dell’INAF sarà aperto alle visite, saranno inoltre presenti postazioni per effettuare osservazioni ai telescopi e un punto ristoro, per consentire ai visitatori di saziare mente e corpo. Saranno realizzate inoltre varie postazioni gestite dai tanti gruppi di ricerca che animano le attività dell’Osservatorio, per poter conoscere da vicino le tematiche astrofisiche che vengono trattate dall’Istituto e parlarne con i diretti protagonisti.

Bologna

A Bologna, l’INAF partecipa alla Notte dei Ricercatori attraverso il consorzio SOCIETY. Il nome del consorzio è l’acronimo della risposta alla domanda ‘How do you spell RESEARCH? Science, histOry, Culture, musIc, Environment, arT, technologY’, SOCIETY per l’appunto. La Notte Europea dei Ricercatori arriva così a Bologna, Cesena, Forlì, Predappio, Ravenna e Rimini, per esplorare le possibili intersezioni tra scienza, cultura e società.

A Bologna la Notte dei Ricercatori si svolge nel cuore della città universitaria, lungo via Zamboni e nei suoi palazzi. L’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio e l’Istituto di Radioastronomia dell’INAF saranno presenti con exhibit, laboratori e planetario.

Numerosi sono anche gli eventi ‘di avvicinamento’ in vista del 28, come aperitivi scientifici, conferenze e interventi presso il Museo Ebraico, il MAMbo (Museo di Arte Moderna) e il teatro Arena del Sole.

Milano

L’Osservatorio Astronomico di Brera dell’Inaf ha in programma presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano laboratori sui temi delle onde gravitazionali, degli esopianeti e dell’esplorazione di Marte. Inoltre una ricercatrice INAF parteciperà alla tavola rotonda sulla colonizzazione del Pianeta rosso che si terrà sempre presso il Museo Leonardo da Vinci. La sede di Merate, sarà coinvolta nell’evento MEETmeTONIGHT a Lecco, in piazza Garibaldi, con due laboratori sperimentali: uno sull’interferometria, per spiegare la rilevazione delle onde gravitazionali, l’altro sulla spettrometria, con la registrazione dello spettro di emissione di diverse sorgenti di luce per spiegare il comportamento delle stelle.

Trieste

I ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Trieste dell’INAF porteranno il pubblico alla scoperta del cosmo insieme ai ricercatori: con il naso all’insù per guardare pianeti, stelle e costellazioni grazie a due telescopi da campo e un raggio laser. Si partirà dal Triangolo Estivo per arrivare fino a Marte, il tutto dal Molo Audace. Palazzo della Borsa Vecchia sarà invece la cornice dell’evento ‘Vieni a sentire i racconti dei ricercatori!’, passione per la ricerca ed esperienze personali, difficoltà e ostacoli, piccole e grandi vittorie di uomini e donne che si dedicano alla scienza, in collaborazione con l’Università di Trieste, SISSA, Area Science Park, ICGEB, Elettra Sincrotrone Trieste, ICTP, OGS, Museo Civico di Storia Naturale.

Altri eventi sono previsti nelle sedi INAF di Padova e Torino, le attività sono ancora in corso di definizione.