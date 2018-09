Novità MSC Crociere: nel 2019 tappa a Napoli per un giorno intero

Il Mar Mediterraneo, prima destinazione crocieristica del Vecchio Continente, continua ad attrarre un numero sempre maggiore di turisti. In particolare MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato al mondo e leader di mercato in Europa, sta registrando nel Sud Italia interesse sempre crescente con un numero sempre maggiore di crocieristi che richiede gradisce e un considerevole aumento di richiesta. Per questo motivo MSC Crociere ha deciso di potenziare l’offerta aggiungendo nell’itinerario della prossima estate di MSC Fantasia una tappa fissa a Napoli, sempre più richiesta dai turisti perché ricca di storia e per via della sua posizione strategica che permette di raggiungere facilmente alcuni dei siti turistici e culturali più famosi al mondo. La nave, quindi, sarà ormeggiata in porto ogni giovedì per l’intera giornata – dalle 7:00 alle 17:00 – dal prossimo 25 aprile fino al 1° novembre 2019.

“Abbiamo arricchito l’itinerario della programmazione estiva 2019 di MSC Fantasia in risposta alla crescente popolarità del Sud Italia” commenta Gianni Onorato, Chief Executive Officer di MSC Cruises. “Per la prima volta posizioniamo una nave su Napoli per un’intera giornata ogni settimana per tutta la stagione estiva. Arrivando al mattino, daremo ai nostri ospiti il tempo necessario per fare escursioni e immergersi nella vibrante cultura e bellezza di questa regione ricca di storia. Questa sarà certamente una delle tappe salienti di questo itinerario e ci aspettiamo una grande domanda per questo itinerario”.

PER CHI AMA MANGIAR BENE

Napoli è famosa in tutto il mondo per la sua cucina e non c’è amante del buon cibo che non si faccia tentare dalla variegata offerta culinaria che è possibile gustare in ogni angolo della città. Rinomata per la valorizzazione delle materie prime locali, nessuna visita a Napoli sarebbe completa senza un assaggio della pizza napoletana, e che dire dei frutti di mare freschissimi appena pescati in giornata? Poi il miglior caffè d’Italia… Nel corso di una delle escursioni offerte dal ricco catalogo di MSC Crociere è possibile partecipare alla visita guidata della città, o semplicemente lasciarsi andare in deliziose passeggiate in cui ammirare scorci e bellezze artistiche di forte impatto.

Il Delicious Naples Tour: Caffè, Pasticceria e Pizza è stato pensato per offrire un tour enogastronomico completo in grado di attivare tutti e cinque i sensi verso i locali più tradizionali della città, iniziando con una tazza del tipico caffè napoletano. Poi tutti a gustare la celebre pizza, servita, come spesso vuole la tradizione, piegata, da gustare rigorosamente in piedi. Si conclude in bellezza con un assaggio di sfogliatella, uno fra i più popolari dolci della città.

NON SOLO NAPOLI…

Famosa come meta ambita dalla socialité glamour, c’è l’Isola di Capri o i panorami mozzafiato di Sorrento su un mare blu tutto da ammirare o ancora il magnifico sito archeologico di Pompei, la terza attrazione turistica più popolare in Italia. Gli amanti del bello sceglieranno il pacchetto che prevede un tour completo di queste tre perle del Mediterraneo, da vedere tutte insieme, vivendo una giornata indimenticabile e senza precedenti.

Uno dei più grandi richiami per i turisti a livello mondiale in questa regione vanta anche una delle più belle e famose coste di tutto il pianeta: la Costiera Amalfitana. Viste panoramiche incantevoli, mare di blu magnetico, la città di Amalfi sembra incastonata nella montagna. La spiaggia ai piedi del paese consente di ammirarlo con calma, come si fa con un quadro, da una diversa prospettiva, mentre si prende il sole, magari sorseggiando un limoncello. Poco distante da Amalfi sorge l’incantevole Ravello, luogo di rara bellezza paesaggistica, dove si respira storia e cultura immersi in uno scenario di bellezze naturali uniche al mondo.

Completeranno il nuovo itinerario di MSC Fantasia anche altri due porti italiani, diversi ma apprezzati per il loro contributo artistico culturale offerto al paese. Uno è Livorno, con facile possibilità di raggiungere una punta di diamante come Firenze e la sua arte e architettura rinascimentale o Pisa con l’iconica torre pendente.

L’altra tappa italiana è Genova, città marinara in grado di deliziare le papille gustative con le molteplici specialità regionali. MSC Fantasia proseguirà poi per Marsiglia – l’area metropolitana più rinomata e popolata della Francia dopo Parigi e Lione capace di offrire shopping e vita movimentata. Infine un cambio di ritmo, sbarcando nelle rilassanti isole Baleari, con sosta a Palma di Maiorca e Ibiza, luoghi perfetti per ricaricarsi, completando questo mix perfetto di esperienze mediterranee.

MSC FANTASIA, LA NAVE DELLE DELIZIE

MSC Fantasia è progettata per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di ospiti in crociera, in particolare le famiglie. Ma vanta anche un’ampia scelta di strutture sportive e di intrattenimento; da campi da tennis e da basket, mini-golf, pista da jogging e palestra a un parco acquatico, simulatore di Formula 1 e cinema 4D: c’è tanto da fare e da vivere a bordo. Per chi cerca relax, benessere e ringiovanimento, l’MSC Aurea Spa offre una vasta gamma di trattamenti per raggiugerli al meglio. Infine, a bordo c’è una vasta offerta gastronomica con proposte mediterranee e internazionali, dove gustare piatti gourmet all’interno di un equilibrato mix di ristoranti formali e più casual.

A bordo di MSC Fantasia c’è anche l’unico MSC Yacht Club, progettato per gli ospiti che desiderano esclusività e privacy. MSC Yacht Club è un innovativo concetto di design soprannominato la “nave all’interno di una nave”, poiché offre un’area completamente autonoma posizionata sul ponte di prua della nave da cui godere di splendide viste sul mare con una gamma di servizi privati, ​​tra cui una piscina, un solarium e un ristorante dedicato.