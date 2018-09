Questa mattina un bambino di 7 anni è annegato a Orosei, nel Nuorese: l’incidente è avvenuto mentre stava giocando nella piscina di un hotel in via Lungomare. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto. Sul posto i carabinieri della stazione di Orosei per gli accertamenti insieme al medico legale e al pm.