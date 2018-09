Tecnologia: nuovi iPhone disponibili da oggi anche in Italia, file negli Apple store

Da oggi è possibile acquistare anche in Italia i nuovi iPhone Xs e Xs Max e Apple Watch Series 4: per la prima volta le code in attesa dell’apertura dei negozi si sono viste anche nel centro di Milano, dove da luglio è aperto il nuovo Store di Piazza Liberty, a due passi dal Duomo.

I nuovi iPhone XS 5.8″ e iPhone XS Max 6,5″ hanno display Super Retina, un sistema a doppia fotocamera migliorato e più veloce, il primo chip a 7 nanometri in uno smartphone (A12 Bionic con Neural Engine di ultima generazione) funzione Face ID più veloce, un nuovo color oro, e per la prima volta la dual SIM su iPhone.

Apple Watch Series 4 ha un display oltre il 30% più ampio, cassa più compatta e sottile, una nuova interfaccia e un sistema operativo con nuove funzioni (accelerometro e giroscopio più evoluti, e un cardiofrequenzimetro in grado di effettuare un elettrocardiogramma).