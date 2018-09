Orso Bruno, a Trento un weekend per una “convivenza possibile”

Sabato 22 e domenica 23 settembre WWF YOUng, la community giovani di WWF Italia, organizza un weekend di volontariato in Trentino, con l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sulla coesistenza tra uomo e orso bruno.

I giovani volontari, adeguatamente formati e accompagnati da personale esperto, percorreranno alcuni dei sentieri più frequentati da escursionisti e turisti nel territorio dell’Adamello-Brenta, area in cui si concentra la maggior parte dei circa 50 orsi bruni presenti sulle Alpi, per condividere con loro informazioni sul plantigrado e sui giusti comportamenti da tenere in sua presenza, distribuire materiale informativo e rispondere a dubbi e curiosità.

Questa è solo la prima di una serie di attività previste dal WWF in Trentino per favorire la pacifica convivenza con il plantigrado.

COSA FARE SE SI INCONTRA UN ORSO. Come comportarsi in aree frequentate dagli orsi e cosa fare in caso di incontro? Sono sufficienti pochi e mirati accorgimenti per prevenire inconvenienti e testimoniare che la convivenza è possibile.

Cose da sapere:

L’orso naturalmente teme l’uomo e se ne mantiene a distanza. Ad oggi non è noto alcun caso di aggressione all’uomo da parte di un orso marsicano. Incontri ravvicinati sono stati più volte documentati, ma non sono mai state raccolte evidenze o atteggiamenti di aggressione. Un orso che si solleva sulle zampe posteriori non vuole minacciare ma sta semplicemente valutando la situazione. Gli orsi non hanno un’ottima vista, ma sanno arrampicarsi sugli alberi e corrono veloci quanto un cavallo. Come accade per tutti gli animali selvatici, certe situazioni possono essere più pericolose di altre perché stimolano l’istinto di difesa. In particolare: a) una femmina d’orso insieme ai suoi piccoli fa il possibile per difenderli da un potenziale pericolo; b) un orso che si sta nutrendo può anche cercare di difendere il suo pasto; c) un orso ferito è più pericoloso; d) un orso che si sente minacciato da un cane può diventare pericoloso. Eccezionalmente un orso potrebbe simulare un attacco, ma senza entrare in contatto fisico, solo per spaventare e farci allontanare: è una possibile normale reazione di fronte a una presenza non gradita. Può capitare che vi siano orsi che per varie ragioni frequentano ambienti di vita e di lavoro dell’uomo. In questo caso non è improbabile che qualche orso diventi un osservato speciale, per danni o preoccupazioni che può generare a carico di una comunità. La gestione di simili situazioni fa capo al Parco con il coinvolgimento dei residenti e di esperti. È bene che frequentatori occasionali si affidino alle raccomandazioni date volta per volta in questi casi dalle autorità competenti.

Ecco, invece 8 cose da fare (e da non fare):