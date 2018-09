Ottime notizie per la cascata delle Marmore nonostante il maltempo di Agosto

Nonostante il maltempo registrato ad agosto, non hanno deluso i dati relativi all’affluenza all’area naturalistica della cascata delle Marmore: nell’ultimo mese sono stati infatti registrati 86.625 paganti, rispetto ai 92.388 dello scorso anno che ha potuto contare su condizioni meteo piu’ favorevoli. A diffondere i dati l’Ati di Gestione 165 Marmore falls (composta dalle cooperative Alis, Actl e Sistema Museo), secondo la quale in linea generale, il trend dell’anno rimane piu’ che positivo. I visitatori totali dal primo gennaio al 31 agosto sono stati 291.702, di cui paganti 257.204, con un saldo positivo, rispetto al 2017, di 11.081 unita’. Lo scorso anno, infatti, tra gennaio e agosto, si sono registrati 246.123 paganti e 286.323 ingressi totali. La Cascata si conferma cosi’ uno dei siti turistici piu’ frequentati d’Italia: in dieci anni, i visitatori hanno superato i 3 milioni e 800 mila con un picco nel 2014, quando sono stati sfiorati i 430 mila ingressi. “I numeri di questi primi otto mesi del 2018 – afferma l’assessore al Turismo, Andrea Giuli – al di la’ delle contingenze meteorologiche, testimoniano e comprovano ancora una volta il valore turistico, economico, storico-artistico, naturalistico e sociale della Cascata per il nostro territorio. Un bene comune prezioso che l’amministrazione comunale valorizzera’ ulteriormente nel prossimo futuro”.