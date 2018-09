Scontro tra un treno e una cargo bike a Oss, nella provincia del Brabante, nel sud dei Paesi Bassi: quattro bambini sono morti e una donna e una bambino sono rimasti gravemente feriti

L’incidente si è verificato in un incrocio sorvegliato, e le cause non sono ancora note.

Il treno era partito da Nijmegen ed era diretto a Bois-le-Duc.