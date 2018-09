Sul posto 5 squadre di vigili del fuoco. Non si segnalano feriti. In corso indagini per accertare la causa del rogo.

Incendio sulla nave Vesta dell’ ex Siremar , ormeggiata alla diga foranea del porto di Palermo per lavori di manutenzione: le fiamme sul traghetto sono divampate nel vano motore, dove si trovavano le batterie.

article

1146034

MeteoWeb

Palermo: incendio su nave ormeggiata al porto, nessun ferito

Incendio sulla nave Vesta dell’ex Siremar, ormeggiata alla diga foranea del porto di Palermo per lavori di manutenzione: le fiamme sul traghetto sono divampate nel vano motore, dove si trovavano le batterie. Sul posto 5 squadre di vigili del fuoco. Non si segnalano feriti. In corso indagini per accertare la causa del rogo.

http://www.meteoweb.eu/2018/09/palermo-nave-porto/1146034/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/07/vigili-del-fuoco.jpg

incendio palermo

NEWS