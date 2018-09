Palermo: salvato sub in difficoltà dopo ore di ricerche

Dopo ore di ricerche nel mare al largo di Ficarazzi (PA) è stato ritrovato vivo un sub che si era immerso questa mattina per una battuta di pesca: era atteso da amici al lido La Martinica, e quando non si è presentato è scattato l’allarme.

Sul posto vigili del fuoco, sommozzatori e capitaneria di porto: l’uomo è stato ritrovato in un’insenatura dove aveva cercato rifugio a causa del peggioramento delle condizioni del mare. E’ stato recuperato è affidato al 118.