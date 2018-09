Città di Castello: boato nella notte, crolla intonaco dal duomo di Città di Castello

Paura nella notte a Città di Castello, in provincia di Perugia: in tutto il centro storico è stato avvertito un boato, causato dal crollo di una porzione di intonaco esterno del duomo. La caduta di pietra arenaria non ha provocato feriti.

Sul posto vigili del fuoco, personale del Comune e carabinieri. L’area è stata messa in sicurezza.