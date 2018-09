Forti piogge in Nigeria: Niger e Benue esondano, quasi 200 morti

Piogge torrenziali in in Nigeria: l’Agenzia Nazionale per la Gestione delle Emergenze ha reso noto che 199 persone hanno perso la vita dopo che i fiumi Niger e Benue hanno rotto gli argini a causa delle precipitazioni.

Si teme un’epidemia di colera: nelle ultime 2 settimane le Nazioni Unite hanno rilevato 3mila casi di colera nel nordest del Paese, di cui 97 mortali.